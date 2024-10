Ventotto volte Corriveloce Silca | domenica 6 ottobre i bambini in viale Carducci

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non c’è autunno coneglianese senza l’ormai tradizionalela manifestazione promozionale festeggerà il 28esimo compleanno. Un traguardo importante per un evento molto sentito in casa dell’AtleticaConegliano, che crede nell’importanza di portare