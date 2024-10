Vendeva hashish e cocaina nel cortile del condominio

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lo hanno tenuto d’occhio durante un appostamento a pochi passi daldi unpoi, al momento giusto, hanno agito: è quanto accaduto lo scorso 2 ottobre in via Torino a Bolzano, con gli agenti della polizia municipale – in borghese – che hanno messo le manette ai polsi a un pusher