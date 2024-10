Vende droga in strada in pieno centro | arrestato spacciatore

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino pakistano per spaccio di stupefacenti, sequestrandogli 21,7 grammi di cocaina, 6,7 grammi di hashish e 765 euro in contanti.Il 30 settembre, nel corso di un servizio di controllo