Valfabbrica abbattuto il cinghiale che ha aggredito un uomo nel giardino di casa

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Unè stato, pochi giori fa, neldisua da un, riportando fertie gravi. Il sindaco Bacoccoli ha emesso un'ordinanza per l'abbattimento del capo selvatico per il rischio per la popolazione.L'animale, un esemplare di 130 chilogrammi, è stato individuato e