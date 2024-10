Va in ospedale per una visita ma scopre che era in anticipo di 2 anni…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Prenota lo scorso luglio unadermatologica e quando giunge all’appuntamentol’incredibile. L’aveva accettato, è vero, la richiesta, fissandola per l’1 ottobre, soltanto che non si trattava dell’anno in corso. E nemmeno del prossimo La prenotazione era per il primo giorno dell’ottobre del 2026. Sì, avete letto bene: 2026. A rendere pubblica la grottesca vicenda italica è il Corriere della Sera. L’è il “Papa Giovanni” di Bergamo. La disavventura è stata raccontata da un 50enne di Treviglio, che si è poi avvalso, tramite un’associazione, del protocollo per richiedere laentro i termini previsti per legge. Limiti temporali che vanno da 72 ore per le urgenze fino a 4 mesi per le visite programmabili. Il 50enne ha spiegato di aver provato a prenotare tramite l’azienda sanitaria locale, ma di non aver trovato spazio.