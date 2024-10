Unem da allineamento accise 2 miliardi di euro di esborso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Nell'ipotesi estrema in cui l'delle attuali aliquote si traducesse nell'equiparazione dell'accisa sul gasolio a quella della benzina, l'effetto sarebbe un aumento immediato dei prezzi al consumo del gasolio di 13,5 centesimi dial litro, includendo la componente dell'Iva (pari al 22% del prezzo industriale maggiorato delle). Un aumento che si tradurrebbe in un maggioreper le famiglie stimato a quasi 2di, ovvero circa 70all'anno per le 26 milioni di famiglie". Lo scrive in una nota l', l'associazione delle imprese dei carburanti.