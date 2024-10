Una Fondazione guidata da under 30 Il progetto di Benetton

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Si parte nel 2025 con progetti da finanziare, all’inizio in Italia ma poi anche all’estero, nel campo dello sport e della formazione”. A parlare è Alessandro, presidente di Edizione, e vicepresidente di Mundys, intervistato dal settimanale Grazia. L’argomento è la sua nuovadove, nel comitato scientifico, siederanno solo30. La, spiega allora, “nasce dal desiderio di dare ai giovani certezze, anche economiche. Non più solo isolati, filantropici, atti generosi, ma azioni strutturali su inclusione sociale, sostenibilità, terzo settore”. A ispirare il suo sguardo sempre rivolto al futuro e l’idea dellasono i tre figli, Agnese, Tobias e Luce, con cui è stato fotografato per l’intervista: “La mia priorità è che siano felici. Cerco di lasciare sempre spazio al dialogo alla pari, senza però che questo confonda il mio ruolo”.