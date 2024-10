Una donna è scomparsa nel bosco | scattano le ricerche

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I vigili del fuoco stanno cercando unadi 45 anni che si è persa nei boschi di Golasecca (non lontano dall’aeroporto di Malpensa) nella serata di giovedì 3 ottobre.Lesono iniziate intorno alla mezzanotte e vedono in campo sia i pompieri di Milano he quelli di Varese con