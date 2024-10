Un nuovo capitolo per le onoranze funebri di Cagliari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nel panorama delledi, un’importante svolta si è recentemente verificata con l’acquisizione della storica Agenzia Erminio Pani da parte dell’Agenzia Funebre Sorrentino. Questa fusione rappresenta non solo un punto di incontro tra tradizione e innovazione, ma anche un significativo potenziamento dei servizi offerti alla comunità. Ecco i dettagli di questa nuova acquisizione e cosa significa per i clienti e la comunità deltano. Una nuova era per leL’acquisizione della storica Agenzia Erminio Pani da parte dell’Agenzia Funebre Sorrentino segna una tappa cruciale nel settore delle. Fondata nel 1880, l’Agenzia Erminio Pani ha una lunga tradizione di servizi, caratterizzati da un impegno costante verso la qualità e la dedizione nei confronti delle famiglie in lutto.