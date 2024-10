Uccisa da un proiettile vagante mentre era in macchina preso il killer di Caterina Ciurleo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il 28enne, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è accusato di essere il mandante dell'agguato in cui è morta, per errore, la signora. Il ragazzo era stato già fermato poche ore dopo i fatti, ma in seguito rilasciato.