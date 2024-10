Turismo Caner assessore Veneto | Servono manager preparati e nuove figure professionali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Venezia, 3 ott. - (Labitalia) - “Ilè una Regione complessa che fa delil suo punto di forza, non a caso abbiamo oltre 70 milioni di presenze turistiche e ogni anno facciamo il record. Il tema non è legato tanto al numero delle presenze turistiche, ma alla qualità dei servizi che vogliamo implementare. Per far questo ci siamo dotati di un piano strategico legato al. Oggi grazie aitalia abbiamo affrontato il tema del lavoro e del reperire forza lavoro a tutti i livelli compreso l'aspettoiale che diventa fondamentale in un momento di passaggio generazionale in cui le nostre aziende si devono rafforzare.nuovi, più, ma soprattuttocome ildella sostenibilità. Quando si parla dinon si può prescindere da questa parola”.