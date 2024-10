Trenitalia Diamantini | Investiamo in innovazione e AI per miglior rapporto con cliente

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “intecnologica e in intelligenza artificiale sempre per uncol”. Lo ha detto Pietro, direttore Business Alta Velocità di, all’evento “Frecciarossa & Partners“, che si è tenuto a Milano, al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Il focus della serata tocca molti temi:coi nuovi treni Frecciarossa1000, sostenibilità,e Customer Experience, grazie a tanti servizi come anche il nuovo portale FrecciaPLAY, oltre al supporto di eventi sportivi con la presenza di importanti atleti italiani ospiti. E anche musica, spettacolo e cultura con ospiti come Fiorella Mannoia e Lillo. Presenti, fra le tante personalità, Alex Del Piero e Christian Vieri.