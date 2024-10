Treni circolazione sospesa sulla linea Bologna-Venezia | possibili cancellazioni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ferroviaria, tra Castelmaggiore e San Pietro in Casale, a seguito dell'investimento di una persona. Le cause sono in corso di accertamento. Le Ferrovie dello Stato fanno sapere che iAlta Velocità , Intercity e regionali possono subire deviazioni, limitazioni di percorso e