Traffico Roma del 04-10-2024 ore 17 | 30

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazioneintenso sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra trionfare salari e proseguendo tra Bufalotta e Prenestina la situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino allanina coda tratti in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale è il raccordo anulare per lentamente code poi su via Salaria lavori da Castel Giubileo a Settebagni in questa direzione ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per lavori tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni in carreggiata opposta su tangenziale Tra Batteria Nomentana è Salaria sempre sulla tangenziale questa notte per lavori tra le 22 e le 6 è chiuso il tratto tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni e domani sabato 5 ottobre sciopero nazionale di 24 ore nel ...