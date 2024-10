Traffico Roma del 04-10-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

servizi per la mobilità metro a da stamattina è tornata aperta al pubblico la stazione Spagna Dopo importanti lavori di restyling e di manutenzione Domani dalle 10 alle 14 a piazza della Croce Rossa manifestazione di sindacato di ferrovieri possibili rallentamenti in via Portuense fino a domenica evento Romics il festival del fumetto Gli ingressi sono aperti dalle 10 alle 19 là disi può raggiungere con la ferrovia fl1 Orte Fara SabinaFiumicino aeroporto sempre con il trasporto pubblico linee bus 808 089 701 e 701l per fiera diin occasione del festival è programmato un potenziamento del servizio dei treni sabato sarà sciopero di 24 ore del trasporto pubblico le corse saranno regolari dall'inizio nel Servizio diurno fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20