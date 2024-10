Terrorismo un arresto a Bergamo per proselitismo sul web

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 4 ottobre 2024)(ITALPRESS) – È in corso, a, un’operazione antidella polizia di Stato. La complessa attività d’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, è stata condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione/Ucigos e dalle D.I.G.O.S. di Brescia e. Un giovane è stato arrestato per attività disul web e sono in corso perquisizioni. col3/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo