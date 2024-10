Terreno fragile dopo la pioggia | allerta meteo ' gialla' per il Ravennate

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024)l'ondata di maltempo che ha causato nuovi allagamenti a Traversara, ilcontinua a destare preoccupazioni. Per questo la Protezione Civile ha emesso un'' per piene dei fiumi per la provincia di Ravenna, valida dalla mezzanotte di sabato 5 alla mezzanotte