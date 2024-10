Tep ai passeggeri | Venduti illecitamente biglietti non validi

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È stata rilevata da parte di Tep la circolazione di vecchi titoli di viaggio a banda magnetica, non piùacquisiti e presumibilmenteattraverso canali non ufficiali, tra cui privati e rivenditori abusivi.Isegnalati come oggetto di tali attività illecite