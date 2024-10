Tennistavolo Apuania Carrara mantiene la vetta nel campionato nazionale di A2 femminile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I risultati del primo concentramento confermano le previsioni: sarà unequilibrato e ci sarà da lottare fino in fondo. E’ questo il responso della prima giornata deldi A2(girone C) dove l’è presente con la squadra composta dalle ungheresi Krisztina Nagy e Timea Csilla Peterman Varga, e dalle italiane Pamela Bellari e Matilde Bellatalla. Le gialloazzurre non hanno fatto bottino pieno (un successo e un pareggio) ma tanto basta per avere chiuso imbattute e in testa alla classifica, seppure in condominio con le mantovane della Bagnolese e con le cagliaritane del Muravera B, tutte e 3 punti. "Al di là di questi risultati sarà unmolto complicato – conferma il ds Claudio Volpi – il nostro obiettivo resta la salvezza".