Tennis italiano in lutto è morta Lea Pericoli | pioniera leggendaria fra vittorie e completini osè

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il mondo dello sportha perso una delle sue figure più emblematiche. Leata italiana e icona delfemminile, è scomparsa all’età di 89 anni. Il suo nome rimarrà per sempre legato a una carriera luminosa e a un contributo significativo allo sport, sia dentro che fuori dal campo. L’annuncio è stato dato dalla FITP in un tweet. La biografia di LeaLeanasce a Milano il 22 marzo 1935, in un’epoca in cui ilfemminile stava ancora cercando di emergere sulla scena internazionale. Fin da giovane, Lea dimostra una predisposizione innata per lo sport, che si traduce in una passione per il. La sua carriera inizia negli anni ’50, in un’epoca in cui ilin Italia stava crescendo, ma non era ancora esploso a livello mondiale.