Tennis A2 Femminile | avvio di stagione per il Cus Catania

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024)dia Roma, in uno dei circoli più prestigiosi d’Italia. Domenica 6 ottobre, la squadra didel Cusesordirà in casa del Tc Parioli, per la prima giornata del campionato di Serie A2.Unache si profila interessante visto anche lo spessore di