Tassista aggredito e rapinato da due uomini a fine corsa

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024)con rapina. Vittima unda due clienti che aveva portato a Roma dall'aeroporto. La coppia non solo non ha pagato il servizio, ma dopo aver spintonato il conducente del taxi lo ha derubato del denaro sotto minaccia. Poi la fuga a piedi per le strade del Quartiere