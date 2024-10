Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tutti con il naso all’insù. E pronti a farsi prendere per la gola. Suailpregiato è, e Sant’Agata Feltria è pronta a dedicargli le attenzioni dovute ad un “re dei boschi”, e a regalare ai suoi visitatori una festa per il palato e per la socialità. Domenica 6 ottobre