Su Rai 3 il documentario di Andreas Pichler racconta una convivenza difficile cercando di mettere in discussione le nostre certezze

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In nessun luogo del mondo gli uomini vivono così a stretto contatto con gli orsi come in Trentino. Pericolosamente vicini è il, girato dal trentino, in onda stasera alle 21.30 su Rai 3, chela difficoltà di questa. E il conflitto aperto tra la popolazione locale, gli ambientalisti e la politica riguardo il modo corretto di gestire questi animali. A chi appartiene la natura? Questa la domanda a cui prova a dare risposta.