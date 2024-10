St Pauli-Mainz 05 sabato 05 ottobre 2024 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dopo aver segnato appena 1 gol in 4 gare, il St.ne fa 3 tutti in una volta al Friburgo e quest’oggi ha l’occasione di sbloccarsi in casa affrontando il05. I kiezkicker hanno trovato la giornata storta della squadra del Breisgau e hanno allungato nella ripresa fino allo 0 a 3 finale. Protagonista anche il portiere Vasilj capace di InfoBetting: Scommesse Sportive e