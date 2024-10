Sparito dalla casa di riposo | tutti cercano Franco Suardi

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sono ore di apprensione quelle che si stanno vivendo a Laives, in Bassa Atesina, dove dalle 19 di mercoledì 2 ottobrecara diin cui risiedeva.La struttura, in via Peter Mayr, è l’ultimo posto in cui è stato visto l’84enne. Un nuovo caso di sparizione di