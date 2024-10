Sottocorona | Ancora temporali Quali sono le regioni nel mirino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bisogna tenere gli ombrelli a portata di mano perché una nuova fase di maltempo sta interessando l'Italia. Parola di Paolo, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le ultime previsioni meteo. La perturbazione, che in questi giorni ha causato piogge e venti, "sta lasciando l'Italia, ma c'è quello che possiamo chiamare lo strascico", ha anticipato l'esperto. Oggi c'è una "tendenza all'attenuazione dei fenomeni sulle zone di Nord-Est". Le piogge saranno "non particolarmente intense" al Settentrione, "moderate e localmente forti" sulle zone del Centro. Domani è attesa "un'ulteriore attenuazione", ma è anche "confermata questa zona con fenomeni intensi" sul versante Adriatico e basso Tirreno. In altre parole, bisogna aspettarsi "e aria instabile". Domenica, poi, "si calma quasi tutto", ha assicurato