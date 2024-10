Sorzi è il top nelle uscite | E non mi piaceva la porta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Mister Serpini e il ds Bernardi lo avevano già avuto a Correggio, Lentigione e Fiorenzuola e non hanno avuto dubbi in estate: Matteoè stato il primo innesto del mercato del Carpi e il portiere di San Martino in Rio non ha deluso, diventando subito titolare.prime 7 giornate ha convinto per capacità di lettura- dove è recordman per interventi completati con successo nel girone B - nonostante i 10 gol subiti, sui quali non ha mai avuto colpe. "Sono soddisfatto per questo inizio di stagione – racconta il classe 2000 – anche se per mia natura guardo sempre poco indietro e mi concentro solo sulle cose che non sono andate bene. La statistica sulle? Non la conoscevo, ma fa piacere perché penso che sia un mio punto di forza.