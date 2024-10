Sorpresi con auricolari e microcamere all' esame della patente | due denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Como, 4 ottobre 2024 – Scoperti con dispositivi elettronici nel corso dell’per la: due cittadini stranieri sono statiieri, in due distinti momentigiornata, mentre cercavano tramitetecnici di ottenere le risposte per i testB, durante l’alla Motorizzazione Civile di Como. Sono stati gli esaminatori ad accorgersi degli strani atteggiamenti dei due, e hanno quindi chiamato i carabinieri che, nel corso delle perquisizioni, hanno trovato nella disponibilità dei due, con i quali si erano collegati al cellulare per ottenere suggerimenti da complici esterni. Si tratta di una donna nigeriana di 33 anni, che aveva ottenuto un punteggio di 30/30, e di un egiziano di 24 anni, che aveva ottenuto il punteggio di 26/30. Entrambe le prove sono state invalidate e i due