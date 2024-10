Soluzioni per i fondi PNRR DM 66 2023 con Trinity | le masterclass di Digital Transition per docenti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il termine per l’aggiudicazione delle procedure di affidamento dei servizi sulla piattaforma Futuraè stato prorogato alle ore 12.00 del 30 novembre 2024.College London ha ampliato il catalogo con nuoveche rispondono ai requisiti del DM 66/, che prevede percorsi formativi per il personale scolastico sulla transizionee, e del DM L'articoloper iDM 66/con: ledi “” per