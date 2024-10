SNAI – MotoGP | Martin-Bagnaia altro testa a testa Equilibrio totale per la vittoria in Giappone | sfida a 250

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I due rivali per ladel titolo Mondiale partono alla stessa quota a Motegi; per la Sprint, invece, si aggiunge Marquez per un terzetto a 3,50. Binder in discesa dopo il miglior tempo nelle prequalifiche Milano, 4 ottobre – A cinque gare dalla fine del Mondiale, e con soli 21 punti a dividere Pecco