Si spezza l' incantesimo dello ' Zac' Emmausso e Salines decisivi | battuto il Taranto

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La vittoria era obbligatoria. Fondamentale per iniziare le operazioni di bonifica di un ambiente in cui le streghe hanno messo le tende. Per scacciarle definitivamente occorrerà del tempo, ma sarebbe stato tutto tremendamente più difficile se per la quarta gara consecutiva il Foggia non fosse