Serie B 2024 25 - Diretta Esclusiva DAZN 8a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La partita tra Sampdoria e Juve Stabia, primo match dell’ottavadi campionato diBKT, sarà trasmessa daanche in modalità gratuita. In programma venerdì 4 ottobre alle 20.30, la partita vedrà i blucerchiati cercare la terza vittoria consecutiva dopo quelle conquistate contro Modena e Südtirol. Alla ricerca dei tre punti anche la squadra allenata da Guido Pagliuca che nello scorso turno di campionato ha battuto il Pisa 2-0. Samp e Juve Stabia, a soli 3 punti di distanza in una classifica sempre più corta, promettono di regalare ai tifosi quelle imprevedibili emozioni che laBKT sa offrire.