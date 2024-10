Scontro aperto sulla Ztl Fratelli d' Italia | No estensione sì a nuovi parcheggi

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLa destra non ci sta e annuncia barricate. "Cosa significa rafforzare la Ztl? Allungarla il sabato fino alle 20? Estenderla anche alla domenica? La tutela della sosta dei residenti non si realizza innalzando i muri orari ma costruendo