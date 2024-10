Sassuolo contro il Cittadella torna Berardi tra i convocati

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ildomani affronterà ilal Mapei nell'ottavo turno di campionato, i neroverdi andranno alla ricerca dei tre punti per rimanere nel gruppo di testa per cercare dire subito in Serie A. La migliore notizia di oggi l'ha data il mister delFabio Grosso nella