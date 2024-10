Sanità Uniamo | Contro rinuncia a cure puntare su prevenzione e ridurre liste d' attesa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) - "Non solo di risorse ha bisogno il nostro Ssn. Servono urgenti riforme ma serve soprattutto avere ben chiari gli obiettivi che vogliamo raggiungere perché laitaliana oggi non è gratuita per nessuno: oltre a pagare le tasse, la maggior parte delle persone deve rivolgersi ad un sistema privato per poter avere delle prestazioni in tempo utile. Quindi le azioni sono sicuramente complesse da mettere in campo, prima fra tutte indirizzare la spesa laddove serve di più e promuovere lain modo da non dover sostenere un sistema che è sempre più complesso e difficile da gestire in termini di equità". Così all'Adnkronos Salute Annalisa Scopinaro, presidente di- Federazione italiana malattie rare, a margine dell'appuntamento dell'Equity Group Sostenibilità ed Equità promosso da Salutequità.