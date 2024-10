Sanità Aceti Salutequità | Ssn sostenibile ha bisogno di riforma dinamica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) - "La prossima Manovra di bilancio per rafforzare lapubblica dovrà essere 'espansiva'. Qualora Governo e Parlamento scegliessero invece una 'formula restrittiva', le difficoltà di accessibilità alle cure che vivono i cittadini potrebbero aggravarsi, nonostante il diritto alla salute prevalga sull'equilibrio di bilancio, come ricorda anche la Corte dei conti nella sua Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni 2020-2023. Le risorse sono fondamentali e per garantire piena sostenibilità del Ssn servono subito anche politiche sanitarietrici, con correttivi sui sistemi di remunerazione, organizzazione, gestione e valutazione, altrimenti gli incrementi di risorse potrebbero non essere capitalizzati al meglio. Sarebbe come cercare di riempire un secchio bucato".