Rugby femminile l’Italia supera per 8-5 il Galles nella seconda giornata del WXV 2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per ladel WXV 2 diall’Athlone Stadium di Città del Capo, in Sudafrica,piega ilper 8-5, riscatta la sconfitta patita all’esordio contro la Scozia e lascia sul fondo della classifica proprio lei, conquistando i primi quattro punti della competizione. Nel primo tempo parte dal 1? Sofia Stefan, che raggiunge le 90 presenze in Nazionale, terza azzurra di sempre a raggiungere questo traguardo. Dopo 9? è costretta ad uscire dal campo Aura Muzzo, mapassa a condurre all’11’, con la meta non trasformata del capitano azzurro, Elisa Giordano, che vale il 5-0. Ilal 35? pareggia i conti con la segnatura di Bluck che porta lo score sul 5-5: Bevan non trasforma e si va al riposo in parità.