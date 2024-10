Ristorazione riparte il bando Giovani diplomatI | contributi per 9 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) C’è tempo fino al 31 ottobre per presentare le domande relative al “Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano –” promossa dal ministero dell’Agricoltura, per la stipula di contratti di apprendistato tra le imprese e inei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Il primoha già concesso agevolazioni per oltre 6,8di, a fronte di investimenti attivati per oltre 13di. La dotazione finanziaria ancora disponibile per “” è di oltre 9ed è possibile presentare domanda fino alle ore 12 del 31 ottobre prossimo accedendo all’area riservata del sito Invitalia. L'articoloilper 9diproviene da Ildenaro.it.