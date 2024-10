Rimini-Spal 0-0 | biancazzurri chiamati a riscattarsi dopo due sconfitte LA DIRETTA

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 16' - Da Falbo a Megelaitis il suo aggancio nell'arealina non è però semplice e l'azione sfuma11' - Ilsi fa pericoloso con Cernigoi, pescato però in fuorigioco9' - Ammonizione per Büchelun intervento falloso 5' - Büchel prova impensierire la difesa romagnola, senza