Real Sociedad-Atletico Madrid domenica 06 ottobre 2024 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Sfida delicata e pericolosa per entrambe

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lanon riesce a trovare un periodo di risultati buoni con continuità: sembrava avere imboccato un giusto sentiero per uscire dalla crisi di inizio stagione ma giovedì sera è caduta a San Sebastian contro l’Anderlecht, fermandosi nuovamente, nonostante l’illusorio vantaggio. In Liga ha solo 8 punti ed è molto in ritardo eInfoBetting: Scommesse Sportive e