Rai | Vigilanza convocata martedì possibile voto in settimana su Cda

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott (Adnkronos) - L'Ufficio di presidenza dellaRai è convocatoprossimo, 8 ottobre, alle 11.30 "per programmazione lavori", come si legge nel messaggio inviato ai componenti. Non è escluso che la bicamerale possa quindi votare sul nuovo Cda della Rai già in, mercoledì o giovedì. Per il via libera alla presidente designata Simona Agnes è necessaria la maggioranza qualificata in commissione, 28 voti. Attualmente nel pallottoliere della maggioranza si contano 26 sì per la Agnes. Al momento, spiegano fonti parlamentari, l'opposizione sarebbe ancora compatta sulla linea dell'Aventino, orientata a non partecipare al. Ma sono attivi diversi contatti tra i Gruppi, intensificati dopo l'addio di Mario Orfeo al Tg3 che ha lasciato vacante la direzione.