Rai | Ruotolo Pd ' oltre censura basiti da TeleMeloni su Di Pietrantonio'

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Lasciail comportamento della Rai che hato la vincitrice del premio Strega 2024, la scrittrice Donatella Di, bloccando la messa in onda di un suo monologo sull'Abruzzo perché in un'intervista ad un quotidiano aveva annunciato il suo voto per il candidato del centro sinistra alle regionali dell'Abruzzo. E'la. I vertici di viale Mazzini entrano a gamba tesa nella libertà di esprimersi di una scrittrice che nel monologo televisivo di ben altro parlava. Non siamo nel Medioevo ma siamo nell'epoca didove o la pensi come la presidente del Consiglio o, anche se sei un Premio Strega, non hai il diritto di parola”. Così Sandro, europarlamentare e responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd.