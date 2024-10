Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Locaso di Sanza che è un paese di 2396 abitanti in provincia di Salerno. Nel 2022 contava 1.227 maschi e 1.169 femmine. Niente di particolarmente allarmante in termini assoluti, ma a preoccupare è lo squilibrio nelle fasce d’età più giovani. Non nascono femmine Nella fascia di età tra 0 e 2 ann