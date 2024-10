Quanto guadagnano le laureate italiane? La differenza con i colleghi maschi che grida vendetta (Di venerdì 4 ottobre 2024) I numeri lasciano interdetti. In Italia, le giovani donne con una laurea guadagnano in media il 58% del salario dei loro coetanei maschi. Si tratta del più grande divario retributivo di genere nell'area OCSE. E le giovani con la scuola secondaria superiore o l'istruzione post-secondaria non terziaria guadagnano l'85% dei loro coetanei m Milleunadonna.it - Quanto guadagnano le laureate italiane? La differenza con i colleghi maschi che grida vendetta Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di venerdì 4 ottobre 2024) I numeri lasciano interdetti. In Italia, le giovani donne con una laureain media il 58% del salario dei loro coetanei. Si tratta del più grande divario retributivo di genere nell'area OCSE. E le giovani con la scuola secondaria superiore o l'istruzione post-secondaria non terziarial'85% dei loro coetanei m

