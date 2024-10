Progetto Recovery art | Ecco altri 35 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024)3,5sono stati stanziati dal ministro della cultura Giuli (foto) per realizzare ildel primoart delle Marche. Un hub di recupero per i beni artistici e culturali danneggiati dal sisma 2016, ma anche di formazione e valorizzazione. Il ministro ha firmato il decreto che completa le risorse già previste dal piano complementare sisma, che finanzia, oltre al polo di Camerino, anche una serie di interventi nell’Appennino. Ildiart alle ex casermette coinvolge 34 fabbricati. Sui primi otto, destinati a deposito, i lavori sono in corso, con finanziamento di 10. Sugliventisei, con funzioni di deposito ma anche didattiche ed espositive, si sta procedendo con la chiusura della progettazione, per procedere poi all’appalto. Valore 20