PRIMA PAGINA-Adesso rendere i trasporti italiani a prova di chiodo

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Possibile che unpossa bloccare per ore il traffico ferroviario di un intero Paese? Evidentemente si, visto che è accaduto. È ovvio che non si tratta di una circostanza accettabile, tutt’altro, è qualcosa di indegno in un paese civile. Però da qui a crocifiggere il ministro delle Infrastrutture e deiper l’incidente chediL'Identità.