Prima la camminata in rosa e poi la prevenzione | visite senologiche gratuite a Buccino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In occasione della 4° Giornata di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, il 13 ottobre, ail senologo Carlo Iannace insieme con il dottor Gaetano Pellegrino, alle ore 16.30, offrirannopresso il centro polifunzionale di via Tempone. Per prenotare: 3925304970