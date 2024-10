Pogba il Tas accorcia la squalifica per doping Torna a marzo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladi Paulperè stata ridotta da 4 anni a 18 mesi, con possibilità dire sui campi di gioco a. E' la notizia bomba che arriva dall'Inghilterra e che potrebbe riguardare anche la Juventus, ultima squadra del centrocampista francese che da un anno è ai margini dopo essere stato trovato positivo. L'indiscrezione è firmata da Sami Mokbel del Mail Sport. A decidere lo sconto della pena è stato il Tas di Losanna cuisi era appellato in ultima istanza per cercare di dimostrare come l'assunzione della sostanza proibita, contenuta in un integratore acquistato durante la tournée della Juventus negli Stati Uniti, fosse stata del tutto inconsapevole e involontaria. EXCLUSIVE: Paulhas had his four year drugs ban reduced to just 18 months by CAS. He can start training with Juventus from January and start playing matches from March.