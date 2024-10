Pisa-Cesena Mignani | Si può sognare ma si deve stare attenti Berti e Antonucci possono giocare insieme

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sfida affascinante per ilche sabato alle ore 15 va in casa della capolistadopo averla già battuta a domicilio in Coppa Italia. Un match d'alta quota, il Cavalluccio è quinto in classifica con 11 punti, 5 in meno dei toscani. Proprio guardando la classifica mister Michele